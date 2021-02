Patrick Zaki è cittadino onorario di Santa Croce sull’Arno

Il consiglio comunale di Santa Croce sull’Arno ha conferito ufficialmente la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, giovane studente egiziano dell’Università di Bologna Alma Mater, per sensibilizzare le istituzioni italiane, europee e internazionali affinché si adoperino per la sua scarcerazione.

“Patrick è in carcere perché è un attivista per i diritti umani – ha detto Giulia Deidda, sindaca di Santa Croce – e l’Egitto non può permettersi di trattenerlo ancora. Da un anno non vede i suoi familiari, i suoi amici, da un anno non vive più. Deve essere liberato al più presto. Per questo gli abbiamo conferito la cittadinanza onoraria del comune di Santa Croce sull’Arno: per accendere ogni luce possibile su questo tema”.

Anche il Comune di Santa Croce si unisce all’evento online che si terrà lunedì 8 febbraio alle 9,30 sui social dell’Università di Bologna, per rinnovare l’appello per Patrick di fronte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’evento sarà aperto a tutti e si potrà seguire dalla pagina Facebook (https://www.facebook.com/unibo.it) o dal canale Youtube di Unibo (https://www.youtube.com/user/UniBologna).