Rifiuti abbandonati, il Comune pulisce e identifica il trasgressore

Dalla segnalazione dei cittadini è partito il controllo della polizia municipale: a Montopoli in Valdarno nella zona di Fontanelle, gli agenti hanno trovato tre grossi sacchi neri abbandonati. Dopo l’ispezione del materiale, grazie alle indagini è stato possibile anche risalire all’identità del trasgressore.

All’operazione ha partecipato anche l’associazione delle Giacche Verdi, che forniscono un importante ausilio nel contrasto all’abbandono incontrollato dei rifiuti. Il nuovo piano per la sicurezza che l’amministrazione comunale ha approvato e implementato, che ha previsto l’integrazione di uomini e mezzi già a partire dalla fine del 2019 sta proseguendo convintamente.

“L’impegno di questa amministrazione – spiega il sindaco Giovanni Capecchi–, oltre al controllo della viabilità, della sicurezza urbana e delle scuole, si concentra anche sulla tutela del nostro ambiente, portando a frutto nuove sinergie. Al di là della collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri, già preziosissima per noi, lavoriamo in stretto contatto con le Giacche Verdi e, a breve, porteremo in essere un’ulteriore convenzione con l’Associazione Nazionale Polizia di Stato, che ringrazio per la disponibilità dimostrata”.

I prossimi passi riguarderanno non solo un maggior sviluppo della cultura della legalità, dell’educazione civica e dei sistemi per la prevenzione, ma anche un rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza, che saranno ulteriormente ampliati. “Ringrazio il comando di Polizia e l’ufficio ambiente per il lavoro di squadra svolto –conclude Capecchi –. Desidero inoltre rendere grazie all’aiuto di molti cittadini, perché questo ha reso possibile un percorso virtuoso di cittadinanza attiva in cui crediamo molto e, con il quale, attraverso segnalazioni di rischio e pericolosità specifiche del nostro territorio, si è reso possibile orientare a bisogni specifici, i servizi di controllo e di pattugliamento”.

“Avere cura dell’ambiente significa anche mantenere la sicurezza e il controllo sul nostro territorio – ha commentato l’assessore Roberta Salvadori – questo impegno comporta un monitoraggio continuo e che sempre più spesso, con dispiacere, si traduce anche nell’elevazione di sanzioni amministrative nei confronti di chi commette un illecito. Ogni volta che ci troviamo davanti ai sacchi pieni di immondizia gettati in zone di campagna, non riusciamo a capire il motivo di tanto sfregio. Basterebbe utilizzare il servizio porta a porta per evitare lo spreco di risorse e garantire il rispetto verso la cosa comune. Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti è un problema sempre più evidente e noi non lo accettiamo: la nostra battaglia, prima nella ricerca della prevenzione del fenomeno, poi nel controllo, continuerà con tutte le nostre forze”.