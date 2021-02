Torna la Ztl di domenica in centro a San Miniato, ma niente mercatino dell’antiquariato

Domenica 7 febbraio torna la Ztl totale in centro storico a San Miniato, dalle 7 alle 20, con la chiusura al traffico da corso Garibaldi a piazza Grifoni e piazza del Popolo. Il mercatino dell’antiquariato, previsto ogni prima domenica del mese, non si svolgerà, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid.

“Fino a che la Toscana resterà in zona gialla – spiega l’assessora al commercio Elisa Montanelli –, vogliamo dare la possibilità a chi viene in centro di godersi San Miniato e, agli esercenti, di usufruire di questi spazi. Purtroppo, le attuali disposizioni non ci consentono di ospitare il mercatino dell’antiquariato, un appuntamento organizzato dalla Fondazione San Miniato Promozione, che riscuote sempre un grande successo. L’attuale Dpcm è in vigore fino al 5 marzo, per cui dobbiamo aspettare che cosa verrà deciso dal Governo, prima di poterci pronunciare sull’appuntamento con il mercatino previsto per la prima domenica del mese di marzo”.

Nelle altre tre domeniche del mese, sarà chiusa al traffico veicolare via Conti (dalla Loggetta del Fondo), piazza della Repubblica, via Vittime del Duomo e via Rondoni dalle 8 alle 20, come di consueto. “Si tratta di ripristinare le misure che erano già in vigore – prosegue l’assessora -, in modo da tornare a rivivere il nostro centro storico, seppur nel rispetto delle norme ancora in vigore. Queste disposizioni sono soggette alle scelte del Governo: saranno infatti attive solo se la Toscana resta zona gialla, se dovessimo cambiare colore, non ci sarà nessuna Ztl“.