Covid, Speranza autorizza l’utilizzo degli anticorpi monoclonali

Dopo l’ok di Aifa, ieri (6 febbraio ) il ministro della salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che autorizza l’utilizzo degli anticorpi monoclonali contro la Covid19.

L’annuncio sulla sua pagina Facebook.

“Sulla base delle indicazioni dell’agenzia italiana del farmaco e del parere del consiglio superiore di sanità – scrive Speranza – ho appena firmato il decreto che autorizza la distribuzione, in via straordinaria, degli anticorpi monoclonali. Così abbiamo, insieme ai vaccini, una possibilità in più per contrastare il covid 19″.

Tra i gruppi di ricerca in tutto il mondo quello di Toscana Life Sciences: a Siena i ricercatori stanno lavorando sotto la supervisione di Rino Rappuoli sugli anticorpi di persone guarite dal Covid e hanno isolato quello più potente, creando il farmaco che potrebbe entrare in commercio la primavera prossima.