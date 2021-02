Giorno del Ricordo, consiglio comunale aperto a San Miniato

San Miniato ha indetto un consiglio comunale aperto per celebrare il Giorno del Ricordo, istituito nel 2004 per commemorare le vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata. La seduta è convocata alla casa culturale di San Miniato Basso per mercoledì 10 febbraio alle 10.

Parteciperanno, in video collegamento, i ragazzi dell’It Cattaneo e del liceo Marconi. A presiedere la seduta sarà il vice presidente del consiglio comunale Michele Altini. Parteciperanno il sindaco Simone Giglioli, il vescovo Andrea Migliavacca, il consigliere delegato alla memoria Michele Fiaschi e Guido Giacometti dell’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Saranno proiettati filmati sulle foibe e gli allievi dell’accademia musicale di San Miniato Basso, diretti da Marzia Vignozzi, suoneranno alcuni brani. In osservanza delle norme anti Covid, la cerimonia sarà riservata alle sole autorità civili e militari. La seduta del consiglio è pubblica ma non in diretta: sarà visibile esclusivamente tramite il video che sarà caricato in differita sul sito web del Comune.