Arrivate in Toscana le prime dosi di AstraZeneca, si parte con la vaccinazione

Arrivata e già in fase di consegna, nella giornata di oggi ( 9 febbraio) la prima fornitura del vaccino anti-Covid di AstraZeneca, destinata alla Toscana: in tutto 15mila 400 dosi, di cui 3.400 consegnate, alle 13, al Misericordia di Grosseto per la Asl Sud Est, 5.100 dosi, alle 15, 30, agli Ospedali Riuniti di Livorno per la Nord Ovest e 6.900 dosi, alle 17.30, all’ospedale eSanto Stefano di Prato per la Centro.

La prima fase di vaccinazioni con il nuovo siero AstraZeneca sarà avviata, dunque, già a partire da giovedì 11 febbraio: le agende per prenotarsi sul portale regionale prenotavaccino.sanita.toscana.it sono aperte dalle ore 18 di oggi fino a esaurimento posti.

La somministrazione del vaccino AstraZeneca sarà effettuata nei giorni di giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 febbraio (dalle 14 alle 19), e domenica 14 febbraio (dalle 8 alle 13). Per questi primi quattro giorni di vaccinazione con il nuovo siero saranno aperti, in anteprima, alcuni dei punti vaccinali tra quelli previsti sull’intero territorio regionale, che potranno essere scelti in fase di prenotazione.

Le categorie al momento coinvolte (con soggetti tra i 18 e i 55 anni compiuti) sono: personale scolastico e universitario, docente e non docente, di ogni ordine e grado, forze armate e di polizia.

Con le prossime forniture settimanali si aprirà anche alle altre categorie, che rientrano sempre in questa fase e in merito alle quali si attendono ulteriori comunicazioni e dettagli dalla struttura nazionale.

Al momento della prenotazione, lo ricordiamo, l’utente potrà scegliere il luogo più comodo e vicino, insieme alla data e all’ora dell’appuntamento.

Intanto, per oggi è confermato anche l’arrivo delle nuove 31mila 590 mila dosi di vaccino Pfizer-BioNTec (presso i 13 hub toscani), che consentono di procedere con regolarità alla vaccinazione degli operatori sanitari e socio-sanitari e del personale delle rsa.

Per tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari, che hanno già effettuato la pre-adesione, le agende per la somministrazione delle prime dosi con Pfizer-BioNTech saranno aperte dalle ore 14 di questo pomeriggio sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it.