AssoAllenatori, Ulivieri confemato presidente per i prossimi quattro anni

E’ arrivata la conferma per Renzo Ulivieri alla giuida di AssoAllenatori: il sanminiatese resterà in carica per i prossimi quattro anni. Si è svolta ieri, lunedì 8 febbraio, l’assemblea online per il rinnovo di tutte le cariche per il periodo 2021-2024.

Il vice diUlivieri sarà Giancarlo Camolese, i consiglieri sono Antonino Asta, Mario Beretta, Stefano Bonaccorso, Domenico Di Carlo, Candido Farneti, Cesare Prandelli, Elisabet Spina. Isabella Cardone sarà membro del collegio revisore dei conti, mentre Paolo Busanca membro del collagio dei probiviri e Cristiano Ciardelli farà parte del collegio di garanzia. Ancora, Valentina De Risi come designazione a membro rappresentante calcio femminile e Roberto Menichelli come designazione a membro rappresentante calcio a cinque.

Ulivieri, 80 anni, è nato a San Miniato ed è stato un calciatore e un politico prima di dedicarsi all’allenamento. Dopo aver giocato nel Cuoiopelli ha allenato, tra le altre, anche le squadre di San Miniato e Empoli. A San Miniato fu anche assessore e consigliere comunale.