Lavori sulle strade a Montopoli: cambia la viabilità

Per lavori di fresatura del manto stradale e asfaltatura nel comune di Montopoli in Valdarno viene istituito il divieto di transito in via Guicciardini, nel tratto stradale dal civico 17/a al civico 127, dalle 9 di lunedì 15 febbraio alle 18 di venerdì 19.

Sarà istituito quindi il divieto di sosta con rimozione coatta in via Uliveta est dal civico 1 all’intersezione con via Pineta, dalle 9 di lunedì 15 febbraio alle 18 di venerdì 19, per consentire al traffico proveniente da via Costalbagno lo scambio agevole con i veicoli in uscita dal Capoluogo.

Inoltre, ci sarà anche il senso unico alternato in via Costa al Bagno nel tratto compreso dall’intersezione con via dell’Inferno all’intersezione con via Uliveta, mediante impianto semaforico, dalle 8 del 15 febbraio alle 18 di venerdì 19.