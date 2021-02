Martiri delle Foibe, domani la celebrazione del Comitato dalla parte di Abele fondato da Cordone

Un omaggio floreale e l’invocazione per le vittime delle foibe. Questo è quanto prevede la celebrazione di domani, mercoledì 10 febbraio, giorno del ricordo, a Firenze: parteciperà anche una delegazione del comitato Dalla parte di Abele, fondato da Marco Cordone, che deporrà la corona di fiori in largo Martiri delle Foibe. L’appuntamento è alle 9 e l’iniziativa è organizzata nel rispetto delle norme anti-contagio.

Per l’occasione Cordone, che oggi è consigliere comunale a Fucecchio, ha rilanciato una sua proposta del 2013, quando era consigliere provinciale di Firenze: “apporre una targa ufficiale nel complesso fiorentino di Sant’Orsola, dalla parte di via Guelfa, dov’era l’ingresso principale, per ricordare la tragedia delle foibe e la permanenza nell’ex convento di circa 400 esuli Giuliano – Dalmati, nel periodo che va dal 1947 al 1955”.