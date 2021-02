Vaccino, ecco le sedi per la somministrazione del vaccino Astra Zeneca

Saranno 7 le sedi meso, quelle di media grandezza (in grado di garantire fino a 420 somministrazioni al giorno), in cui giovedì (11 febbraio) alle 14 (fino alle 19) partirà sul territorio dell’azienda Usl Toscana la somministrazione del vaccino AstraZeneca.

Si tratta della Casa della Salute di Massa, della Cittadella della Salute Campo di Marte di Lucca, del distretto del Terminetto 1 a Viareggio, del distretto di Cascina; del distretto di Marina di Pisa, del distretto Livorno est e del distretto Perticale Piombino.

Venerdì e sabato (dalle 14 alle 19) si aggiungeranno l’ospedale di Cecina e la sede del dipartimento di prevenzione di Pontedera.

Domenica (14 febbraio) le vaccinazioni si svolgeranno – dalle 8 alle 13 – anche in ulteriori 7 sedi: la Casa della Salute di Aulla, il distretto di Avenza Carrara, il distretto di Fornaci di Barga, la sede del dipartimento della prevenzione di Volterra, la struttura fieristica Segfi di Venturina, la sede arci di Rosignano e la sala della Provincia di Portoferraio.

Le agende per prenotarsi sul portale regionale prenotavaccino.sanita.toscana.it sono aperte dalle 18 di oggi fino a esaurimento posti, dopo l’arrivo delle prime 5100 dosi di vaccino AstraZeneca avvenuto all’ospedale di Livorno, da dove verranno poi distribuite in tutte le altre sedi aziendali.

Le categorie al momento coinvolte (di età compresa tra i 18 e i 55 anni compiuti) sono: personale scolastico e universitario, docente e non docente, di ogni ordine e grado; forze armate e di polizia.

Con le prossime forniture settimanali la prenotazione sarà aperta anche alle altre categorie che rientrano in questa fase e per le quali si attendono ulteriori comunicazioni e dettagli dalla struttura nazionale.

Al momento della prenotazione l’utente potrà scegliere il luogo più comodo e vicino, insieme alla data e all’ora dell’appuntamento.

Oggi sono arrivate a Livorno anche 7020 dosi di vaccino Pfizer-BioNTec che permettono di continuare a vaccinare in particolare gli operatori sanitari e socio sanitari, oltre ad ospiti e personale delle strutture residenziali di tutto il territorio aziendale.

Per gli operatori della sanità che hanno già effettuato la preadesione le agende per la somministrazione delle prime dosi sono aperte dalle 14 di oggi, sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it dove dalle 18 sarà possibile la prenotazione per operatori scolastici e forze dell’ordine.