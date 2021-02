Gabbanini sarà consulente del presidente Giani

L’ex sindaco di San Miniato Vittorio Gabbanini sarà consulente del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani “per rafforzare i rapporti con enti territoriali e attività economiche presenti nel territorio per iniziative che favoriscono sinergie per lo sviluppo economico per agevolare progetti in ambito commerciale, artigianale manifatturiero”.

Con voto unanime, lo ha deciso la giunta regionale, che ha deliberato l’affidamento dell’incarico di consulenza a titolo gratuito “Preso atto del curriculum vitae di Vittorio Gabbanini, dal quale si evidenziano l’idonea e comprovata competenza ed esperienza rispetto all’incarico da ricoprire, in particolare in relazione alle attività di coordinamento e raccordo con gli enti locali e con le attività economiche presenti nel territorio”.

Come detto, l’incarico è affidato a titolo gratuito ma la giunta ha già stabilito una spesa massima di 600 euro per l’anno di durata dell’incarico, specificando che è “finalizzata al solo eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute, giustificate nel dettaglio e motivate, per l’ottimale svolgimento dell’incarico e comprensiva della quota per la copertura assicurativa Inail e di tutti gli eventuali oneri fiscali e contributivi”.

