Consulta di Capanne, il coordinatore rilancia: “Non siamo stati fermi, inviateci consigli”

“Abbiamo per nostra scelta evitato di farci intermediari con i cittadini per la risoluzione di problemi che attengono alla manutenzione o pulizia della frazione. In particolare, riteniamo poco produttivo ad esempio segnalare una buca nella strada o dei rifiuti abbandonati, per questo ci sono già appositi numeri telefonici con i quali il cittadino può comunicare al Comune tali disservizi o inadempienze”. È la risposta di Paride Fogli, coordinatore della consulta di Capanne di Montopoli in Valdarno dopo le critiche che sono state mosse al gruppo da ex membri (leggi qui).

“La pratica è stata molto utilizzata dalla precedente consulta – ha detto Fogli – per motivi di propaganda del tipo: ‘Tu segnali a me il disservizio, poi se la buca viene tappata o il rifiuto rimosso, il merito è mio, se il problema rimane la colpa è dell’amministrazione’. La nuova consulta non è interessata a questa inutile pratica.

Volevamo sollecitare i cittadini ad affrontare le problematiche amministrative e a partecipare allo studio di progetti per migliorare la vivibilità del paese. Purtroppo, la nota situazione che si è venuta a creare con i suoi divieti ha limitato questa possibilità. Non siamo stati fermi, pur riuscendo ad organizzare una sola assemblea pubblica, sulle problematiche legate alla riapertura delle scuole, sul finire del luglio 2020, a ben vedere l’unico periodo dal febbraio 2020 non completamente condizionato dalla pandemia”.

“Inoltre – ha continuato il coordinatore -, ci siamo interessati alla situazione della zona del piano, inviando al comune alcune considerazioni e suggerimenti migliorativi, raccolti ascoltando gli abitanti del luogo. Abbiamo anche chiesto un incontro con l’amministrazione per proporre alcune soluzioni, che ad oggi non si è potuta ancora fare a testimonianza delle difficoltà oggettive del momento. Si può fare di più, certamente. Magari non dimettendosi, se non ci fanno coordinatori. Chiediamo a tutti i cittadini, di inviare i loro consigli per migliorare il nostro lavoro, e se possibile anche la situazione della nostra frazione sulla nostra pagina Facebook”.