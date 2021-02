Da Fucecchio al ministero, il Circolo didattico tre le migliori scuole per le lezioni a distanza

A quasi un anno dall’inizio del lockdown e dalla partenza della didattica a distanza, il Circolo didattico di Fucecchio ottiene un riconoscimento importante dal ministero dell’istruzione per il suo lavoro svolto durante la pandemia. L’istituto viene menzionato nella pagina Facebook “#noisiamolescuole” del Ministero nella quale dà voce alle storie di didattica delle scuole italiane.

In particolare, il Circolo didattico si è distinto per la sua capacità di “fare comunità durante la Dad” portando fattivamente avanti la sua “mission di solidarietà e vicinanza a tutti“.

“Siamo lieti – sostiene la dirigente Maria Elena Colombai -, di questa attestazione per noi prestigiosa e piena di significato in quanto siamo state tra le prime scuole a far partire la Dad in tempi brevi, grazie in particolare all’impegno dei nostri docenti e del nostro staff digitale, raggiungendo tutti i bambini, nessuno escluso. Inoltre, la nostra finalità fondamentale non è stata solo prettamente scolastica, ma principalmente di supporto emotivo sia per i bambini che per le famiglie nel tentativo di tenere unite le sezioni e le classi e il senso di scuola per tutto il periodo. Le insegnanti hanno addirittura creato dei blog nella scuola dell’infanzia ed una piccola webradio nella primaria tramite i quali hanno dato voce a tutta la comunità scolastica e mantenuto i contatti in modo creativo ed innovativo”.