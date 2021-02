San Valentino a Ponte a Egola è un grande cuore in piazza Spalletti

Un grande cuore di fiori in piazza Stellato Spalletti a Ponte a Egola di San Miniato. E’ l’idea che Territorio in comune proporrà per il giorno di San Valentino, domenica 14 febbraio, in collaborazione con alcuni commercianti che hanno contribuito ad arricchire l’iniziativa.

Per celebrare l’amore, nel cuore di Ponte a Egola, il cuore sarà sfondo ideale per selfie da conservare o condividere. Uno dei detti che accompagnano la ricorrenza è “Per San Valentino, la primavera sta vicino” e da qui la scelta dei fiori, immagine per eccellenza di questa stagione, simbolo di risveglio e rinascita.