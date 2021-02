La Buca del Palio riapre per gli allenamenti

Pur nel rispetto del protocollo anti covid 19, da martedì 16 febbraio i cavalli tornano in pista a Fucecchio: la Buca del Palio riapre i battenti per gli allenamenti. Un’opportunità per proprietari e fantini di tornare a correre sull’anello fucecchiese allenando i cavalli per le future corse ma anche nell’ottica della tutela della salute animale. La riapertura della pista, inoltre, rappresenta un messaggio di speranza in vista di una manifestazione, il Palio di Fucecchio, che spera di tornare quanto prima ad appassionare tutti i contradaioli.

Il Palio verrebbe comunque posticipato rispetto alla tradizionale penultima domenica di maggio: l’assemblea dell’Associazione Palio ha individuato nell’11 luglio e nel 26 settembre le due opzioni (qui).

Gli allenamenti riprenderanno martedì prossimo, l’accesso alla Buca sarà riservato soltanto a cavalli e addetti ai lavori nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione individuale e distanziamento sociale.

Campus Life Experience

Intanto Campus Life Experience, programma televisivo dedicato al mondo equestre, ha deciso di girare la sua seconda stagione proprio a Fucecchio. Un’edizione partita sull’onda dell’entusiasmo dopo il successo della prima stagione girata in Umbria, a Città di Castello e che ha portato a Fucecchio 10 giovani promesse del panorama equestre italiano.

Il programma, girato lo scorso mese di settembre, sarà in tv da febbraio e vede protagonisti 10 atleti di età compresa tra i 18 e i 26 anni di Puglia, Basilicata, Lazio e Umbria che, sotto la guida della campionessa olimpionica del dressage Laura Conz e dell’azzurro del salto a ostacoli Riccardo Pisani, affiancati dal mental coach Manuel Alghisi, hanno vissuto una settimana di full immersion nel mondo dell’equitazione, con l’ausilio di esperti nei settori dell’alimentazione, della gestione di una scuderia e di altre discipline legate al cavallo.