Una maxi discarica abusiva a cielo aperto è stata rimossa nel pomeriggio di ieri 12 febbraio lungo la Sp 3 Bientina Altopascio, nella zona conosciuta come Argine dei Prigionieri. La rimozione è stata possibile in collaborazione con la Provincia di Pisa, ente proprietario della strada. Mentre il trasporto e lo smaltimento del materiale recuperato è a carico del Comune di Castelfranco di Sotto. Sono stati raccolti due camion di merce, per un peso stimato di circa 100 quintali.

“Uno spettacolo degradante – per il sindaco Gabriele Toti -. Una montagna di rifiuti di ogni tipo ammassati in un’area che purtroppo è diventata bersaglio di gesti incivili. Ci facciamo carico dello smaltimento dei rifiuti raccolti perché crediamo opportuno preservare l’ambiente e il contesto naturale del nostro territorio. La Provincia si è occupata delle operazioni di rimozione con vari mezzi e personale”.

“Qualcuno dice – aggiunge il vicesindaco e assessore all’ambiente Federico Grossi – che non dovremo mostrare queste immagini e ci accusa di farci vanto di interventi che ci competono come pulizia ordinaria. Non è proprio così. Siamo convinti che mostrare le foto di questi interventi serva a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di rispettare il nostro territorio. Descrivere le operazioni, nei vari passaggi, serve a far capire quale sia l’impiego di risorse che si muove in seguito all’abbandono dei rifiuti. Continuiamo a combattere questo fenomeno dalle sue radici. Tutti devono capire che gettare i rifiuti e un’offesa verso un bene comune”.