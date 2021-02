La Fototeca è in streaming, con 4 incontri

Il circolo culturale La Fototeca di Castelfranco di Sotto organizza nuove attività in modalità virtuale. In programma ci sono 4 incontri aperti a tutti da seguire (comodamente da casa) sulla piattaforma Zoom. Vista l’impossibilità di realizzare incontri in presenza, infatti, a causa dell’emergenza sanitaria, è nata l’alternativa alle riunioni che di solito si svolgono nella biblioteca comunale.

L’iniziativa La Fototeca in streaming, che fa parte delle attività dei laboratori comunali di Castelfranco, si svolgerà ogni giovedì sera alle 21,30 per 4 serate: il 18 e 25 febbraio, il 4 e l’11 marzo.

Il primi due appuntamenti sono fissati con due lezioni di fotografia tenute da Andrea Lippi: “Il linguaggio sospeso” e “Osservare per ascoltare”. Proseguono poi le attività il 4 marzo con un incontro dedicato a “Robert Mapplethorpe. Genio, classicismo e provocazione” a cura di Alessia Matteoli, con un focus sul famoso fotografo statunitense (1946-1989), conosciuto per i ritratti alle celebrità e per la sua ricerca artistica attraverso foto di nudo. Gli incontri si concludono con “Parola di fotografo”, una chiacchierata con un’artista dello scatto che darà modo di scambiarsi punti di vista, aneddoti e curiosità direttamente da chi vive di fotografia.