San Miniato protetta: già installate 65 telecamere

Su tutto il comune di San Miniato, sono al momento installate 53 telecamere dedicate alla videosorveglianza e 12 di lettura targa. “Le telecamere – spiega il comandante Dario Pancanti raccontando il 2020 della polizia municipale (qui) – registrano il passaggio delle auto e anche ciò che succede di fronte all’obiettivo perché servono sia per la semplice lettura targhe sia per la videosorveglianza, detta anche azione ‘di contesto’.

Il servizio è utile sia per reprimere crimini (come i borseggi) sia per condurre indagini su possibili malviventi in azione o in fuga, ma anche per prevenire eventuali reati futuri. Inoltre le strade sono monitorate statisticamente e possiamo notano i flussi di auto nelle diverse zone”. Flussi che, nel 2020, non hanno avuto la flessione che ci saremmo aspettati per i lockdown: oltre 9,5 milioni sono i passaggi delle auto sul nostro territorio l’anno scorso, mentre nel 2019 sono stati oltre 6,7 milioni, contro i 10,9 milioni del 2018.

“I dati relativi alla videosorveglianza – aggiunge l’assessore Elisa Montanelli – ci dimostrano l’importanza di questo sistema sia per rintracciare i responsabili di danneggiamenti a cartelli stradali e soggetti in fuga dopo un sinistro, sia per tenere sotto controllo il flusso delle auto in transito sul nostro territorio, grazie alla lettura delle targhe. Oggi siamo in grado di sorvegliare tutte le zone considerate ‘sensibili’, coprendo anche quelle aree che, fino ad ora, ne restavano sprovviste, andando così a garantire un sistema adeguato di collegamento e controllo su tutto il territorio”.