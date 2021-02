Vaccino, riaprono le prenotazioni e preadesioni per il personale sanitario

Si riaprono oggi 15 febbraio alle 14, per il personale sanitario e socio-sanitario e delle Rsa (che abbia già effettuato la pre-adesione), le prenotazioni per le prime somministrazioni di vaccino, sul portale regionale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it, in relazione alle dosi disponibili.

Sempre per gli operatori sanitari e socio-sanitari sono riaperte da oggi e fino alle 14 di giovedì (18 febbraio), le pre-adesioni alla campagna di vaccinazione, al fine di consentirne l’accesso anche a coloro che non l’avessero ancora fatto, per diversi motivi, in occasione delle due finestre aperte precedentemente.