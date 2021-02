Un circuito a corpo libero, sei macchine per l’allenamento che coprono diversi tipi di training: dal cardio alla tonificazione muscolare, fino a quelle per disabili e bambini. Questo il nuovo volto del parco Galileo Galilei di Castelfranco di Sotto se il comune dovesse risultare vincitore del bando Sport e Salute per l’edizione 2020-2021.

I requisiti per l’aggiudicazione dei fondi ci sono tutti e il luogo su cui scommettere sono gli oltre 200 metri quadri del parco che potranno accogliere la palestra a cielo aperto, affiancata ai giochi per bambini che sono già presenti. Un progetto importante per garantire lo svolgimento di attività fisica a tutti, a maggior ragione oggi che le palestre sono chiuse.

Il bando rientra nell’accordo tra l’associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) e Sport e Salute Spa, società in house del ministero delle finanze. I due enti hanno messo a punto un piano per l’allestimento di attrezzature per l’attività fisica in tutti i comuni, in modo tale da recuperare anche la fruizione degli spazi pubblici.

Tra le due linee previste dal bando, Castelfranco ha deciso di puntare sulla prima, con l’allestimento di nuove attrezzature e la riqualificazione di quelle esistenti. Il progetto tecnico elaborato dal comune rientra nel modello “Medium”, cioè la via di mezzo tra le tre opzioni possibili in base all’importo da spendere.

In totale si tratta di un’idea progettuale da 25mila euro, cofinanziati da Sport e Salute Spa, che prevede un circuito a corpo libero utilizzabile da almeno 5 persone contemporaneamente, sei macchine per i diversi tipi di allenamento, ciascuna sopra un’area pavimentata in gomma anti-trauma. L’attrezzatura sarà idonea anche all’utilizzo di bambini e disabili.