Sport, Castelfranco verso l’affidamento della gestione del campo di Villa Campanile

Una convenzione con l’associazione Usd Marginone 2000 di Altopascio dovrebbe essere alle porte. Oggetto dell’accordo, la gestione del campo sportivo di Villa Campanile e diversi interventi per la sua riqualificazione. Questa la strada che ha intrapreso il comune di Castelfranco di Sotto per far rivivere il campetto e gli spogliatoi, oggi in disuso.

La società sportiva della frazione di Altopascio ha presentato la sua proposta di gestione che prevede investimenti per 15mila euro. Il progetto tecnico prevede la manutenzione del campo di gioco e il rifacimento degli impianti di illuminazione, la manutenzione degli spogliatoi e la realizzazione di un bagno per disabili, oltre alla revisione e messa a norma dell’impianto termico, idrico ed elettrico. In più, l’installazione di un impianto di illuminazione di sicurezza.

Un piano di investimenti per rimettere in moto il campo, che resta di proprietà del comune e a disposizione delle associazioni. La convenzione che probabilmente sarà firmata a breve, infatti, prevederà la concessione gratuita dell’impianto per le iniziative organizzate dal comune e da altre istituzioni pubbliche, per favorire il coinvolgimento delle scuole e l’aggregazione giovanile. La proposta è piaciuta al Comune, che ha incaricato gli uffici competenti di procedere verso la stipula della convenzione, che durerà almeno cinque anni. Così anche le frazioni hanno la loro parte di investimenti sullo sport, con il rilancio di una struttura che altrimenti avrebbe comportato solo costi senza apportare benefici.