“Un’indagine per accertare cause e responsabilità”, Parrella chiede chiarezza sul crollo della passerella

“Un fatto grave per la nostra comunità”, così il sindaco di Santa Maria a Monte Ilaria Parrella descrive il crollo della passerella sul collettore a Ponticelli mentre erano ancora in corso i lavori di costruzione. “Un’opera attesa da anni dai nostri cittadini – ha detto il primo cittadino – e inserita da questa amministrazione tra le opere non solo utili ma necessarie per la sicurezza e a completamento delle sistemazioni già effettuate nella zona. L’intervento è stato infatti inserito tra le opere prioritarie per il nostro comune con un investimento totale di 250mila euro”.

Vuole vederci chiaro il sindaco: “Ho incaricato – ha spiegato – il segretario comunale di svolgere un’indagine per chiarire le cause e le responsabilità dovute al crollo della passerella. A questo proposto sono stati individuati oggi, l’ingegnere Loriano Cecconi, come tecnico incaricato di parte per il procedimento relativo al cedimento della passerella e l’avvocato Francesco Barchielli per l’assistenza legale necessaria per garantire all’amministrazione comunale il supporto al precontenzioso che si rendesse necessario. Un primo sopralluogo è già stato effettuato ma saranno necessari ulteriori sopralluoghi e verifiche per capire i motivi del cedimento e per individuare le azioni che l’amministrazione dovrà fare. Ho incontrato questo pomeriggio i capigruppo consiliari informandoli di tutto quello che l’amministrazione ha già messo in campo e assicurandoli che sarà mia cura tenerli informati sul proseguo delle operazioni di verifica e controllo. Nello stesso modo in piena trasparenza, comunicherò a mezzo stampa l’evolversi delle verifiche. Sono convinta che sia necessario informare sull’esito delle verifiche sia i consiglieri che i cittadini.

L’obbiettivo dell’amministrazione è quello di individuare le cause e le responsabilità e completare l’intervento per dotare Ponticelli di un percorso pedonale così come da programma di governo. Sui tempi non è possibile, al momento, fare previsioni ma ci adopereremo perché siano più brevi possibili. Resta inteso che saranno messe in campo tutte le azioni finalizzate a scongiurare rimesse economiche, danni all’immagine, e quant’altro a danno di questa amministrazione”.