Fucecchio, modifica alla viabilità per lavori sulla Lucchese romana

In alcune strade della città metropolitana di Firenze è necessaria una modifica alla viabilità per consentire la riparazione delle barriere stradali. Gli interventi sono previsti nei comuni di Fucecchio, Vinci ed Empoli.

L’ufficio viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha quindi disposto un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile o movieri e la localizzata limitazione di velocità a 30 chilometri orari in prossimità del cantiere, per il restringimento della carreggiata in un tratto della Sp 15 Lucchese romana nel comune di Fucecchio.

Le altre strade interessate sono la Sp 123 Lamporecchio Vinci e la Sr 429 Di Val d’Elsa Variante.