Lavori sui binari della Siena Empoli, passaggio a livello chiuso a Ponte a Elsa

Già avviati da Rfi alcuni lavori di rinnovamento del binario con risanamento della massicciata ferroviaria nel tratto della linea Siena Empoli, tra le stazioni di Empoli e Certaldo.

Per questo il Comune di Empoli è stato interessato dal committente dei lavori affinché siano chiusi alcuni passaggi a livello su strade municipali. Si parte da quello di via del Terrafino, zona Cottolengo, che sarà chiuso fino al 26 febbraio per consentire i lavori. Nello stesso periodo, dal 19 febbraio alle 22,30, alla stessa ora del 26 febbraio, sarà chiuso anche quello di via di Bagnaia, zona Ponte a Elsa. Non appena l’intervento in zona Terrafino sarà completato il passaggio a livello sarà riaperto.

La chiusura deve avvenire, secondo le richieste di RFI, per tutte le 24 ore. Altre ordinanze andranno a regolamentare le successive chiusure necessarie per la realizzazione delle altre fasi di intervento sui binari. L’ordinanza dispone il divieto di transito di tutti i veicoli e pedoni eccetto quelli necessari ai lavori oltre alla chiusura del passaggio a livello.