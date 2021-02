Addestramento e sgambatura, riapre l’area “I Bassi” a La Serra

Addestramento e area sgambatura per i cani, riapre “I Bassi”, lo spazio a La Serra di San Miniato messo a disposizione dal Gruppo cinofilo e da Federcaccia. Dieci ettari immersi nel verde, completamente recintati, lontani da fonti di inquinamento e in sicurezza: dal primo marzo al 31 agosto l’area è accessibile a tutti coloro che ne facciano richiesta, essendo uno spazio autorizzato per l’allenamento e l’addestramento dei cani. Non solo, è anche a disposizione dei padroni non appassionati alla caccia che vogliono portare l’amico a quattro zampe a fare due passi.

L’area è al servizio dell’addestramento da 40 anni, ma il consiglio direttivo ha deciso di allargare la fruizione anche a chi non appartiene al mondo venatorio, che altrimenti dovrebbe cercare in altri comuni gli spazi necessari. Il cane deve essere tenuto al guinzaglio, lungo massimo un metro e mezzo, e alcune razze anche con la museruola.

Il Gruppo cinofilo La Serra e la Federcaccia di San Miniato hanno messo a disposizione la struttura gestita dal mondo venatorio samminiatese, che è anche baricentrica in quanto ubicata al centro geografico del comune di San Miniato.

Per avere l’accesso all’area è necessario dotarsi di tessera associativa e di copertura assicurativa. Per maggiori e più dettagliate informazioni e iscrizioni: Federcaccia San Miniato – mail.fidcsanminiato@gmail.com, o chiamare ai numeri 333 9349529, 338 9673145, 377 0840955.