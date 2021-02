Si è conclusa la prima parte dell’intervento di ristrutturazione e impermeabilizzazione della copertura del palazzetto dello sport di Fucecchio, in piazza Pertini. I lavori hanno riguardato la parte di tetto che si trova sopra alla tribuna, quella che soffriva maggiormente le infiltrazioni delle acque meteoriche.

I materiali e le tecniche utilizzate per l’intervento, spiega il Comune, “garantiscono salubrità per oltre 40 anni e un maggiore efficientamento energetico grazie ai pannelli di coibentazione termica installati. Gli speciali teli in pvc termosaldati garantiranno invece impermeabilità all’acqua”. L’amministrazione comunale proseguirà i lavori con le stesse modalità su tutta la restante parte della copertura portando a compimento la completa ristrutturazione del tetto nel corso del 2021, come aveva annunciato il sindaco Alessio Spinelli in occasione dell’approvazione del bilancio annuale di previsione.

“Il Palazzetto dello Sport – per il sindaco – è una delle strutture sportive più importanti del nostro territorio, ospita numerose società sportive dilettantistiche e attività di base, oltre ad essere a disposizione delle scuole e in particolare del liceo scientifico a indirizzo sportivo dell’istituto Checchi. E’ una struttura molto bella e funzionale che però comincia ad accusare il peso degli anni, tant’è che questa amministrazione aveva tentato alcuni anni fa un progetto di finanza legato alla pubblicazione illuminazione per la realizzazione della nuova copertura, un progetto non realizzato in quanto l’operazione è risultata economicamente non conveniente nel suo complesso.

La copertura necessita di un intervento risolutivo per dare risposta alle tante persone che si impegnano quotidianamente nella crescita dei giovani e nella promozione dello sport come elemento di socialità e di salute. Quella conclusa in questi giorni è soltanto la prima parte di un intervento complessivo che riporterà in efficienza la copertura del palazzetto. Si tratta di opere costose che richiedono investimenti significativi da parte dell’amministrazione comunale. I fondi li abbiamo messi nel bilancio 2021 per completare l’intervento nel corso dell’anno proprio perché sappiamo quanto sia importante e atteso da molti sportivi”.