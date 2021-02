Vaccini anti covid 19, le informazioni arrivano anche su Whatsapp

Tutte le ultime informazioni in tema di vaccinazioni anti covid 19 sono adesso facilmente consultabili, 24 ore su 24, attraverso l’assistente virtuale Whatspp dall’Ausl Toscana nord ovest.

Il servizio, lanciato nel novembre scorso come per prima sperimentazione in Italia nell’ambito delle Aziende sanitarie, permette da oggi di accedere in pochi semplici passaggi alle informazioni più aggiornate sulla vaccinazione che sono spesso difficili da trovare in considerazione della continua e rapida evoluzione che le sta caratterizzando.

Adesso per sapere le ultime novità sarà più semplice: sarà sufficiente salvare il numero 050 954666 nella rubrica del proprio telefonino, cercare il contatto salvato su Whatsapp e inviare un messaggio con la sola parola “Ciao”. A quel punto l’assistente virtuale si attiverà indicando una serie di informazioni legate alla pandemia tra le quali i vaccini oltre alle consuete indicazioni su quarantene, tamponi e altre tematiche legate al Covid.

In questo modo è possibile accedere, senza intermediari e in qualsiasi momento del giorno e della notte, ad un primo livello di informazioni senza dover necessariamente telefonare o scrivere una email attendendo la disponibilità di un operatore. In questi primi mesi il servizio di “chatbot” automatizzata, sviluppato in collaborazione con Infobip, ha dato risultati sorprendenti in termine di risposta da parte dell’utenza arrivando a gestire fino a 200 utenti al giorno per un numero complessivo, ad oggi, di circa 8mila persone.