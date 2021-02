Fuga di gas in via Francesca, senso unico alternato per i lavori

Il problema è stato evidenziato ieri 23 febbraio. In via Francesca a Santa Maria a Monte, nei pressi dell’intersezione che porta alla rotonda di Ponticelli, è stato necessario un intervento urgente per riparare una fuga di gas metano sotto al ponte.

I lavori sono stati fatti da una ditta per conto della 2I rete gas a causa di un intervento urgente di manutenzione non programmata. Il titolare della ditta ha riferito che è stato usato un macchinario di grosse dimensioni necessario per la riparazione del danno che ha comportato la necessità di istituire il senso unico alternato.

Questa ha determinato disagi nella viabilità soprattutto nelle ore di traffico più intenso. Oggi i lavori procederanno con senso unico alternato ma tra le 12 e le 14 e dopo le 18 sarà garantito il doppio senso di marcia. Una pattuglia della polizia municipale monitorerà la zona.