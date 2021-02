“Oggi come non mai i cittadini devono essere tutelati”, Pieroni nel Comitato dei consumatori utenti

“Colgo con soddisfazione e come un’opportunità la possibilità di far parte in questa legislatura del Comitato consumatori e utenti della Toscana, un organismo nel quale sarà mia premura rappresentare i cittadini toscani e portare la mia esperienza istituzionale”. Il consigliere regionale del Pd Andrea Pieroni commenta così la sua nomina a componente del Crcu.

“Il Comitato nato con l’obiettivo di supportare le politiche regionali di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti, oggi, forse come non mai, svolge un ruolo prezioso a servizio delle comunità, a salvaguardia della tutela dell’igiene e dunque della salute nei processi produttivi e di consumo. Viviamo un tempo inedito in cui abitudini e stili di vita di tutti noi sono stati evidentemente modificati, in cui spesso situazioni di emergenza, disuguaglianza e fragilità si sono aggravate.

Come rappresentanti delle istituzioni è nostro preciso dovere mettere in campo, all’interno del Crcu così come in ogni organismo e sede utile, il massimo impegno a sostegno delle fasce della popolazione maggiormente colpite e di una ripresa produttiva ed economica nel rispetto delle misure di sicurezza anti contagio e per questo sarà fondamentale un’attività di formazione e informazione costante da portare avanti sinergicamente con i diversi attori istituzionali e sociali di tutti i territori”.