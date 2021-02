Corri contro il Covid, raccolti quasi 1500 euro per l’ospedale San Giuseppe

Un successo oltre ogni aspettativa. L’iniziativa lanciata dalla Uisp zona del Cuoio aps Corri contro il Covid ha visto la partecipazione di 234 persone, che tra il 13 e il 21 febbraio scorsi si sono cimentate in corse e camminate in base a diverse categorie. Tantissimi cittadini del territorio che hanno voluto mettersi alla prova e allo stesso tempo contribuire alla raccolta fondi in favore dell’Area medica Covid dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. Sono stati raccolti 1480 euro che verranno donati all’ospedale per sostenere le attività di medici ed infermieri impegnati a contrastare l’emergenza sanitaria in corso. Al reparto verrà donato anche un poster con le foto di tutti i partecipanti, realizzato grazie alla collaborazione con lo studio fotografico Fabiani Group.

“Era la prima volta che promuovevamo un evento di questo tipo – spiega il presidente Antonio Bottai – e non credevamo di raggiungere un risultato così importante. Sono contento prima di tutto per la sensibilità che hanno mostrato le persone e per la voglia che tutti hanno messo, in un momento così difficile e nel quale si rischia di cadere nella rassegnazione. La promozione dell’attività motoria è da sempre la nostra missione, ma in questo caso c’era anche una motivazione benefica che ha reso tutto ancora più bello. Voglio ringraziare tutti i partecipanti, i nostri partner che hanno messo in palio i premi, i Comuni che hanno fornito il proprio patrocinio e che hanno preso parte direttamente con sindaci e assessori, l’Arci Zona del Cuoio e il comitato Uisp Empoli Valdelsa”.

Corri contro il Covid ha rappresentato un momento di condivisione virtuale del podismo e della corsa all’aria aperta. Ciascun iscritto ha ricevuto un pettorale e ha coperto un percorso a scelta tra 5, 10, 15 chilometri o mezza maratona correndo o camminando. Tutto si è svolto in solitaria e ognuno poteva tracciare la propria prestazione con un Gps o con un app dedicata. L’evento non era competitivo, ma ha previsto l’assegnazione di dodici premi tirati a sorte per ogni categoria. In totale sono stati 48 i premi messi a disposizione dai partner commerciali: RicoRunning, Siliano Running, Life Lab, EchoMedica, Conad e carrozzeria Di Gianni. L’estrazione dei premi avverrà oggi pomeriggio alle 17. I fortunati verranno contattati privatamente dal Comitato Uisp zona del Cuoio e i numeri dei pettorali estratti verranno pubblicati su tutti i canali internet del Comitato UISP organizzatore. L’evento ha visto il patrocinio dei comuni di Montopoli in Valdarno, San Miniato, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno e Fucecchio.