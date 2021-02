PosiGrow: un orto fuori suolo Smart con substrato algale è il titolo della prima tesi di laurea discussa in via telematica dalla sala consiliare del comune di Fucecchio dopo la proposta, approvata all’unanimità, di mettere la sala e le strumentazioni presenti al servizio dei giovani laureandi che ne facciano richiesta per discutere il proprio esame di laurea (qui).

Il primo è stato Pietro Resta, laureato con diploma accademico di primo livello in design della comunicazione e del prodotto all’Isia di Firenze. La tesi, discussa appunto dalla sala consiliare, ha ricevuto anche le congratulazioni del sindaco Alessio Spinelli.

“La possibilità di discutere la mia tesi di laurea in comune è stata sicuramente un’occasione importante – racconta Pietro – e soprattutto un atto che dimostra l’attenzione verso i giovani e il futuro da parte dell’amministrazione comunale. Ci tengo inoltre ad esprimere apprezzamento per la fluidità con cui si è svolto il tutto, senza alcun tipo di problema tecnico”.

Il lavoro svolto da Pietro Resta indaga sul perché il consumatore decide di non essere più un fruitore passivo, donando un valore diverso a ciò che mangia ed interessandosi alla coltivazione autonoma tramite uno smart garden indoor per la coltivazione di ortaggi ed erbe aromatiche. “Questo – spiega il neolaureato – permette di coltivare in ogni periodo dell’anno mediante l’utilizzo di un substrato organico composto da Posidonia Oceanica adeguatamente irrigato e fertilizzato. Inoltre i processi fondamentali per la crescita delle piante quali luce e fertirrigazione saranno gestite da una scheda elettronica, in grado di monitorare costantemente anche il Ph dell’acqua, la sua conducibilità elettrica e la temperatura”.