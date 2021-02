Rivoluzione digitale al comune di San Miniato, certificati di anagrafe e stato civile online

Dal 28 febbraio 2021 tutti i servizi digitali della pubblica amministrazione dovranno essere fruibili esclusivamente tramite Spid (Sistema pubblico d’identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica) e TS-CNS (tessera sanitaria – Carta nazionale dei servizi) e sarà vietato rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai servizi in rete al di fuori di questi sistemi. A partire da questa data, quindi, molti servizi in rete della pubblica amministrazione saranno accessibili soltanto ottenendo queste credenziali, tra questi il “Certificati on line“.

Si tratta di un servizio per il rilascio dei certificati di anagrafe e stato civile, che sarà attivo tutti i giorni della settimana, in qualsiasi orario, accessibile comodamente da casa attraverso il proprio pc, senza più attese o code allo sportello. I certificati sono gratuiti, senza costi di servizio né diritti di segreteria. L’unica spesa a carico dell’utente è quella relativa alla eventuale marca da bollo che, se necessaria, deve essere preventivamente acquistata perché, nelle tipologie di certificato non esenti, la procedura richiede l’inserimento del numero identificativo e della data della marca, poi applicata direttamente dall’utente dopo aver stampato il certificato.

Per accedere al servizio è necessario possedere una Carta nazionale dei servizi attiva (per esempio la tessera sanitaria elettronica), una carta d’identità elettronica (CIE), utilizzabili con lettore adatto, oppure le credenziali Spid. Il servizio è rivolto ai residenti nel comune di San Miniato che potranno richiedere i certificati indicati nel portale della certificazione on line, seguendo le indicazioni relative agli usi. Può essere utilizzato anche da persone non residenti nel Comune per richiedere certificati di stato famiglia, di residenza e di morte di cittadini residenti e accedendo alla sezione apposita del portale. Per informazioni è possibile consultare il sito www.comune.san-miniato.pi.it oppure contattare i Servizi demografici: 0571 406500, servizidemografici@comune.san-miniato.pi.it