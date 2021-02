Giuseppe Conte in cattedra a Firenze con una lezione sulla pandemia

Giuseppe Conte, ormai ex premier, ieri 26 febbraio ha fatto lezione all’università di Firenze. Al suo arrivo in Ateneo, prima il colloquio con il rettore Luigi Dei, poi la lezione, da distanza, agli studenti nell’aula magna del rettorato.

L’ex premier, docente di diritto privato all’ateneo fiorentino, è tornato in cattedra per una lezione sulla pandemia agli studenti della scuola di giurisprudenza. Numerose le camionette delle forze dell’ordine a presidiare la zona, vista anche la presenza del collettivo di scienze politiche che si era dato appuntamento dinanzi al rettorato per protestare

Ecco il video integrale dell’intervento rivolto agli studenti di Giurisprudenza dal titolo Tutela della salute e salvaguardia dell’economia. Lezioni dalla pandemia.