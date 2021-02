Finanza e marketing, aperte le iscrizioni al corso serale al Cattaneo

Sono aperte le iscrizioni al prossimo anno scolastico per il corso serale in amministrazione, finanza e marketing promosso dall’istituto tecnicoCarlo Cattaneo di San Miniato. La scuola segnala che ci sono ancora posti disponibili in attesa di completare la terza e quarta classe.

Questo tipo di diploma di scuola secondaria integra le competenze in ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo di aziende private, studi professionali, banche, società finanziarie e di assicurazione e pubblica amministrazione. Chi termina questo corso può proseguire gli studi con qualsiasi tipo di corso di laurea. Al terzo e quarto anno nel corso di amministrazione, finanza e marketing sono previste settimanalmente cinque ore di economia aziendale, tre ore di italiano e altrettante di matematica, due ciascuna per inglese, seconda lingua comunitaria (a scelta tra francese e tedesco), diritto, storia ed economia politica, un’ora di informatica più, eventualmente, l’ora di religione. Si tratta in totale di un impegno di 23 ore settimanali, alcune delle quali fruibili in modalità Fad (formazione a distanza). Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì dalle 18,30 fino alle 22.

Chi fosse interessato a questo corso serale può prenotare un colloquio riservato la cui partecipazione è gratuita, contattando la segreteria didattica al numero 0571/418385 o via mail all’indirizzo alunni@cattaneodigitale.it.