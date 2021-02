Piace il Carnevale virtuale con la Calamita

La Calamita odv procede spedita nell’organizzazione delle proprie attività, nonostante la complessità del momento che impedisce le consuete modalità di incontro e di scambio. Meno di una settimana fa, difatti, in collaborazione con il Comune di Fucecchio nelle vesti del primo cittadino Spinelli e di Carla Santarnecchi, è stata organizzata una serata all’insegna del divertimento per festeggiare il Carnevale con i mezzi virtuali di comunicazione.

Dato il successo riscosso e la grande partecipazione, questo genere di serata, verrà riproposto a cadenza mensile attraverso i social dell’organizzazione. Intanto la Calamita odv è tornata ieri (27 febbraio) con l’appuntamento annuale de La Festa del Grazie alle 21,30, tramite web. Anche nel 2021, difatti, i responsabili de la Calamita non rinunciano ad aggiornare i soci, donatori, volontari e sostenitori sull’andamento dei progetti realizzati, della pianificazione delle attività, delle spese per la manutenzione, del mutuo stipulato per la costruzione del centro di aggregazione e dell’oratorio.

“In questo anno così complicato – fanno sapere dalla Calamita – la Festa del Grazie ha un valore aggiunto perché quanto portato avanti è stato il risultato di un impegno che più persone, con diverse specificità, hanno profuso dovendo spesso reinventare le modalità di svolgimento delle abituali attività. Teniamo particolarmente a questo incontro, per dire un enorme grazie a tutte le persone che hanno collaborato con noi e condividere le criticità che abbiamo dovuto gestire”, chiosa il presidente Salvaggio.