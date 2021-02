Pro loco Santa Croce sull’Arno, Scaduto resta presidente

Il rinnovo del consiglio direttivo sarebbe dovuto essere lo scorso novembre. Ma le restrizioni causa pandemia hanno chiesto nuove modalità ma alla fine la pro loco di Santa Croce sull’Arno ha il suo nuovo Direttivo. Non troppo diverso da quello vecchio in realtà e ancora una volta guidato da Angelo Scaduto, riconfermato presidente dell’associazione fondata il 26 luglio 1996, quasi 25 anni fa.

Riconfermati anche la vice Eleonora Brizzi e il segretario Lorenzo Pera, due giovani che qualche anno fa sono stati volontari per il servizio civile proprio in pro loco. Entrano in consiglio, poi, Luciano Lami, Claudio Fabiani, Silvia Puccioni, Gian Luca Battini, Daniela Donati e Letizia Quaglierini.

Revisori sono Tamara Frediani, Carla Favilli e Margherita Casazza. “Continueremo – le prime parole del presidente – a promuovere la nostra città e la sua gente, cercheremo di favorire e implementare senso di comunità e di appartenenza. Covid permettendo, torneremo ad organizzare eventi che permettano partecipazione e il piacere di stare insieme”.