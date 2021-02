Ripuliti i Sottofossi a Montopoli Valdarno

Al via il recupero del percorso paesaggistico Sottofossi a Montopoli Valdarno.

Sottofossi comincia a riprendere vita: all’opera i cittadini che, con entusiasmo, hanno aderito numerosi all’iniziativa di Montopoli nel cuore, quella di recuperare, mettere in ordine, rendere fruibile a tutti il percorso paesaggistico che si snoda lungo una parte delle antiche mura. Armati di buona volontà ed entusiasmo, si sono trovati in diversi sotto palazzo Guicciardini per rimuovere erbacce e arbusti che coprivano una sorta di terrazzamento, da trasformare in una grande fioriera: “Un primo passo – si spiega – per testimoniare l’amore verso una città di cui valorizzare le risorse naturali. Un bel modo per mettere, volontariamente, a disposizione energie, capacità, desiderio di agire a tutela del buon vivere in una Montopoli ricca di potenzialità ambientali di notevole portata, ma anche un’opportunità di aggregazione, stare insieme, fare gruppo”.