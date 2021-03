Vaccino, la Misericordia in aiuto di chi non può spostarsi

Mentre c’è qualcuno che dichiara di non volersi vaccinare, gli ultra 80enni, quelli che hanno vissuto la guerra, la fame e la miseria, sono pronti per ricevere la loro prima dose. Non per tutti, però, è così facile raggiungere il punto vaccinazione. Lo sanno bene le Misericordie di Santa Maria a Monte e Montecalvoli, che vogliono dare una mano.

E hanno deciso di mettere a disposizione gratuitamente mezzi e personale per accompagnare i “nonni” impossibilitati a spostarsi in autonomia. In attesa che il servizio sanitario nazionale e le aziende sanitarie competenti non forniscano soluzioni alternative, come il trasporto gratuito o la vaccinazione domiciliare.

Per ora, però, loro ci sono e si possono prenotare (con un po’ di anticipo, così si organizzano) chiamando lo 0587 707296 per Santa Maria a Monte e lo 0587 748700 per Montecalvoli.