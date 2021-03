Le nostre scarpette rosse hanno un nome, Territorio in Comune celebra l’8 marzo

Le nostre scarpette rosse hanno un nome. L’ha chiamato così l’associazione Territorio in Comune l’evento organizzato in occasione della festa della donna. Il prossimo 8 marzo, l’appuntamento è a Ponte a Egola di San Miniato, in piazza Spalletti, alle 13.

Sarà allestito un arco di fiori di mimosa e ci sarà una panchina rossa simbolo della giornata contro la violenza sulle donne. Inoltre un gruppo di donne si presenterà in piazza indossando delle scarpette rosse e ciascuna donna mostrerà un cartello con su scritto il proprio nome.

“Il nostro intento – spiegano – è diffondere un messaggio forte contro il dilagare dei femminicidi che purtroppo in questi giorni (e specialmente durante questo periodo) riempiono la cronaca. L’evento si avvarrà del coinvolgimento della commissione pari opportunità di San Miniato”.