Salta la raccolta dei rifiuti dopo il mercato e il sindaco sollecita Geofor: “Incuria in centro e in altre zone”

È accaduto lo scorso martedì dopo il consueto mercato settimanale del centro storico quando i rifiuti sono rimasti in piazza Dante Alighieri e si è ripetuto anche stamattina quando tutti i cestini erano pieni di rifiuti. Così il sindaco di San Miniato Simone Giglioli ha sollecitato Geofor affinché intervenisse in tempi rapidi per evitare che un tale disservizio potesse ripetersi sia in centro, sia in altre zone del comune.

“La scorsa settimana – dichiara il sindaco – i rifiuti del mercato settimanale del centro storico sono stati ritirati il mercoledì mattina, su mia diretta sollecitazione, e oggi i cestini non erano stati svuotati e in altre zone sono saltati diversi ritiri, creando una situazione di incuria che deve essere subito risolta. Con Geofor sono in costante contatto proprio per superare questo disservizio che sta creando alcune difficoltà. Il decoro e la pulizia sono uno dei temi che stanno maggiormente a cuore alla nostra amministrazione, ed era necessario intervenire subito”.

Da Geofor fanno sapere che i disservizi sono stati causati dal cambio di gestione del servizio di coordinamento dei servizi di spazzamento (avvenuto senza passaggio di consegne da parte della vecchia gestione) e dalla rotazione del personale sui territori che, non conoscendo le zone le vie e le ubicazione cestini, non ha effettuato alcuni ritiri.

La situazione è resa poi più complessa dal fatto che molti cittadini conferiscono erroneamente rifiuti indifferenziati nei cestini dislocati per il centro storico. “Si tratta di punti di raccolta e non di cassonetti – precisa ancora il sindaco -, i sacchi di indifferenziati vengono ritirati porta a porta il lunedì non devono essere gettati nei cestini pubblici, si tratta di comportamenti che possono essere sanzionati. L’incremento dell’asporto e dei contenitori utilizzati per trasportare vivande, sta inoltre creando un aggravio di rifiuti che finiscono in questi cestini che hanno una capienza limitata, per questo il mancato ritiro anche di un solo giorno fa sì che si crei immediatamente un disservizio”.

E lancia un appello ai cittadini, affinché facciano la loro parte applicando comportamenti corretti nel conferimento dei rifiuti. “Tenere pulita la città di San Miniato è un compito che riguarda tutti, da Geofor, al Comune, fino ai commercianti e ai cittadini, ai quali chiedo un aiuto concreto attraverso un comportamento responsabile – conclude il sindaco -. La raccolta dei rifiuti è un servizio che paghiamo e che deve essere svolto correttamente, per questo ho chiesto a Geofor di migliorare questo servizio e di avere una maggiore attenzione al territorio“.