Scope, palette e sacchi dell’immondizia. Così i commercianti del Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte si sono appuntamento in strada per pulire le vie del borgo. “Un gesto spontaneo – spiega il presidente del Ccn Fulvio Pratesi – che nasce unicamente dall’amore per il nostro paese. Abbiamo voluto dare un piccolo contributo ripulendo le strade principali del borgo, partendo da piazza della Vittoria ripulendo via Carducci e via Roma e le strade limitrofe.

Lamentarsi è facile, ma impegnarsi in prima persona lo è molto meno. Ognuno deve fare la propria parte per contribuire al decoro e all’immagine del proprio paese”.

Foto 2 di 2



Un’iniziativa voluta dai commercianti e imprenditori del ricostituito Centro Commerciale Naturale, che in collaborazione con Confcommercio della provincia di Pisa sta lavorando per rilanciare il commercio di Santa Maria a Monte. “Un percorso di riqualificazione che deve partire proprio dai gesti più semplici, come ad esempio raccogliere gli escrementi dei propri animali e buttare i rifiuti nell’immondizia anziché gettarli a terra. Bastano impegno e volontà per tenere pulito il paese e vogliamo fare la nostra parte. Siamo convinti che il decoro sia fondamentale per rendere più accogliente Santa Maria a Monte e valorizzare i suoi caratteristici angoli”.

Ai commercianti arriva il plauso del direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli. “È davvero bello vedere un gruppo di imprenditori che si rimbocca le maniche e lavora donando un po’ del proprio tempo alla cura e al decoro del proprio paese. In un momento così difficile per le imprese è ancora più importante non trascurare il territorio, ma mettere in campo tutte le energie a disposizione per mettere in risalto la sua bellezza. I commercianti di Santa Maria a Monte hanno dimostrato grande senso di appartenenza e attenzione verso il borgo dove vivono e lavorano”.