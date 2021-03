“Oggi vi confesso che sono molto emozionato e felice. Gaia Pellegrini si laurea e lo fa nella sala consiliare del suo comune. È il coronamento dei suoi studi e sono contento che una nostra proposta oggi si concretizzi grazie al favore di tutta l’amministrazione”. L’emozione è di Alessandro Lambertucci, capogruppo consiliare di Per un’altra Santa Croce, per la prima discussione di tesi di laurea nella sede del consiglio comunale di Santa Croce sull’Arno. Gaia Pellegrini si è laureata in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva all’università di Trento con una tesi triennale su “La serialità in streaming: tradurre un’esperienza domestica in un’esperienza dal vivo”.

“È un primo passo di attenzione ai nostri giovani santacrocesi molto importante – ha detto Lambertucci -. Come forza di opposizione abbiamo intenzione di continuare su questo terreno perché i giovani sono la nostra scommessa vincente per il futuro di Santa Croce.

Tutta la comunità santacrocese oggi deve essere orgogliosa di questo traguardo di Gaia perché quando uno studente si laurea è anche un prezioso investimento per l’intera comunità che offre nuove professionalità di cui la nostra migliore imprenditorialità ha necessità e bisogno. Per questo la tesi di laurea di Gaia è un momento di felicità per tutti”.