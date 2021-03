Via Maremmana, via al primo lotto dei lavori

Sono partiti i lavori del primo lotto in via Maremmana a La Serra di San Miniato, un intervento da 100mila euro che interessa il tratto dalla rotatoria di via I Maggio e che riguarda una serie di lavori relativi al manto stradale.

“Verrà toto il bitume vecchio – spiega l’assessore ai lavori pubblici Marzia Fattori – e sarà rifatta una sagomatura della strada in modo da renderla uniforme e sicura. L’intervento prevede inoltre il taglio alle banchine per il deflusso dell’acqua e l’installazione di una segnaletica con occhi di gatto, in grado di delimitare la carreggiata”.

“Questo – aggiunge il sindaco di San Miniato Simone Giglioli – era uno degli impegni presi in campagna elettorale e ora siamo partiti con il primo dei tre interventi sulla via Maremmana, un’opera strategica, una strada di collegamento con la Valdegola, un’area meno densamente popolata ma molto importante per il nostro comune. Grazie a questi lavori possiamo avere una viabilità messa in sicurezza, uno degli obiettivi principali per la nostra amministrazione e a breve potrà partire anche il secondo lotto, sempre del costo di 100mila euro, che interesserà il tratto di via Maremmana lato La Serra. A conclusione di questa opera ci sarà infine un terzo e ultimo lotto per il quale stiamo individuando le risorse, grazie al quale si andrà a completare tutta l’arteria”.