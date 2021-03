Nuove misure per Bientina: scuole chiuse da lunedì e tamponi di massa da martedì

C’è anche Bientina nell’elenco dei comuni interessati dalla chiusura delle scuole in Toscana a partire da lunedì 8 marzo e per tutta la settimana. E’ l’unico ad aggiungersi all’elenco in provincia di Pisa dopo le consultazioni in corso da ieri con la Regione Toscana e il comitato toscano per l’emergenza e la prevenzione scolastica (Ceps) appositamente creato. E’ prevista la “sospensione delle attività dei servizi educativi dell’infanzia, mentre le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza”.

In provincia c’era già Castellina Marittima. In Toscana il provvedimento riguarda anche oltre 20 comuni della provincia di Pistoia, Cecina, Anghiari, Castelfranco Piandiscò, Lucignano, Marciano della Chiana, Monterchi, Sansepolcro, Castelnuovo Berardenga, Asciano, Chiusdino, Monteroni d’Arbia, Monticiano, San Gimignano. Certaldo, Civitella Paganico.

“Negli ultimi 14 giorni – ha detto il sindaco di Bientina Dario Carmassi – i casi di positività nel nostro comune sono aumentati costantemente, tanto da portarci all’attenzione delle autorità sanitarie regionali. E proprio insieme alla Regione Toscana abbiamo deciso di attivare il protocollo Territori Sicuri“.

Da martedì 9 marzo, quindi, partirà uno screening di massa, gratuito e su base volontaria, per tutta la popolazione che vorrà sottoporsi a tampone, così da individuare in maniera tempestiva anche i casi asintomatici. I tamponi verranno praticati dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, nel parcheggio della palestra comunale, con prenotazione sul sito territorisicuri.sanita.toscana.it.