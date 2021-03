Festa della donna, riqualificata la fioriera di Sottofossi

Sono tornati all’opera i volontari di Montopoli nel cuore per unire al recupero del percorso paesaggistico Sottofossi, già di per sé un nobile scopo, il desiderio e la volontà di offrire un omaggio a tutte le donne in occasione della festa dell’8 marzo

“Una data – dicono i promotori dell’iniziativa – che deve ricordare a ciascuno, soprattutto in tempi difficili quali quelli attuali, il ruolo centrale della donna, di cui riconoscere a pieno titolo la dignità, i diritti, a partire dal rifiuto di qualsiasi forma di sopruso e di violenza”.

Per questo è stata riportata a nuova vita una grande fioriera, sotto Palazzo Guicciardini, abbellita con fiori colorati, insieme a una pietra scolpita che riporta la data, l’occasione di festa, la dedica di Montopoli nel cuore e di numerose persone comuni.

“Sottofossi comincia così – dicono da Montopoli nel cuore – a recuperare il suo volto più bello a partire da questa iniziativa che ha visto tanti semplici cittadini lavorare insieme con gioia e forte entusiasmo”.