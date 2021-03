Covid, Draghi: “Con l’accelerazione del piano vaccini la via d’uscita non è lontana”

Covid e vaccini, video messaggio del premier Mario Draghi durante la conferenza Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere.

“La pandemia – afferma – non è ancora sconfitta. Con l’accelerazione del piano dei vaccini una via d’uscita non è lontana. In questi giorni ci troviamo difronte a un nuovo peggioramento dell’emergenza e ognuno deve fare la sua parte per contenere la diffusione del Coronavirus”.

“Il governo deve cercare di fare di più ogni giorno – ha precisato, ringraziando i cittadini per la pazienza e la disciplina, le forze dell’ordine, gli operatori sanitari e gli insegnanti, con un pensiero a chi, per la pandemia, sta subendo conseguenze economiche -. Dobbiamo moltiplicare ogni sforzo, il nostro compito è salvaguardare la vita di tutti gli italiani. Occorre non perdere un attimo, e fare scelte rapide”.

“Nel piano di vaccinazioni – ha assicurato -, che nei prossimi giorni sarà decisamente potenziato, si privilegeranno le persone più fragili e le categorie a rischio“.