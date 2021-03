FiPiLi, due notti di chiusura tra Empoli e San Miniato

Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, per lavori di ripristino della pavimentazione, sono previste due notti di chiusure tra Empoli e San Miniato.

L’asfaltatura è prevista in FiPiLi da mercoledì sera fra Empoli centro ed Empoli ovest e da giovedì sera fra Empoli ovest e San Miniato. La chiusura della carreggiata ad Empoli in direzione mare è in programma dalle 22 del 9 marzo alle 6 del 10 marzo e la chiusura della carreggiata tra Empoli e San Miniato in direzione mare è dalle 22 del 10 alle 6 dell’11 maarzo.