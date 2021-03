Poste, ufficio chiuso per lavori a Santa Croce sull’Arno

Dal pomeriggio di oggi 8 marzo e fino al 22 marzo, l’ufficio postale di Santa Croce sull’Arno resterà chiuso al pubblico. Una interruzione necessaria, spiega Poste Italiane, per consentire lavori infrastrutturali.

Durante questo periodo sarà possibile rivolgersi all’ufficio di Staffoli in via del Vino aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,45 e il sabato dalle 8,20 alle 12,45 oppure a quello di Castelfranco di Sotto in via Einaudi aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 19 e il sabato dalle 8,20 alle 12,35.

Entrambi gli uffici sono dotati di Atm per i prelievi postamat aperti h24. A Castelfranco ci sarà uno sportello dedicato per consegna pacchi, corrispondenza inesitata e operazioni su conto corrente e su libretto postale radicate all’ufficio di Santa Croce sull’Arno.