Coronavirus, Fucecchio chiude i parchi e le aree pubbliche

Il Comune di Fucecchio chiude le aree pubbliche. Lo fa dopo le riflessioni degli ultimi giorni, a partire da oggi 9 e fino al 21 marzo. Sarà consentita la possibilità di transito, ma non lo stanziamento, onde evitare assembramenti.

“Alla luce – spiega il Comune – del preoccupante incremento dei contagi da covid 19 in tutta l’area dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore e allo scopo di contrastarne ulteriormente la diffusione”, con ordinanza del sindaco, su tutto il territorio comunale, è vietato lo stazionamento su aree pubbliche (è in ogni caso consentita la possibilità di transitare, secondo le norme vigenti, sui relativi percorsi pedonali e ciclabili, nonché sulle piazze e sulle aree pubbliche), sono chiusi i parchi pubblici, comprese le attrezzature da gioco e le panchine ed è vietato il consumo di cibi e bevande da asporto in tutte le aree pubbliche.

Il mancato rispetto dei divieti può comportare una sanzione da 400 a mille euro.