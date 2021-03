Covid, il vaccino russo Sputnik V sarà prodotto in Italia da luglio: 10 milioni di dosi entro la fine dell’anno

Il vaccino russo Sputnik V sarà prodotto in Italia dal prossimo luglio. Accordo firmato tra il fondo governativo russo e la società Adienne Pharma&Biotech. E’ il primo accordo in Europa.

A darne l’annuncio è stata la Camera di Commercio Italo Russa: “Nelle scorse ore l’amministratore delegato del Russian Direct Investment Fund (Rdif), Kirill Dmitriev, ha confermato di aver raggiunto un accordo con l’azienda Adienne Pharma&Biotech per la produzione dello Sputnik V in Italia, siglando il primo contratto europeo per la produzione locale del vaccino. La partnership permetterà di avviare la produzione già dal mese di luglio 2021. Il processo produttivo innovativo aiuterà a creare nuovi posti di lavoro e permetterà all’Italia di controllare l’intero processo di produzione del preparato. Questo permetterà la la produzione di 10 milioni di dosi entro la fine dell’anno”.

“Gli incontri, promossi dalla Camera di Commercio italo russa – precisa – hanno avuto lo scopo di identificare alcuni partner strategici in Italia per predisporre la produzione del vaccino Sputnik V sul territorio italiano utilizzando le conoscenze e le eccellenza italiane dell’industria italiana del farmaco per fronteggiare la crescente richiesta di dosi dei preparati vaccinali” .

Il presidente della Camera di Commercio Italo Russa Vincenzo Trani, ha confermato che “le imprese italiane sono strategiche, hanno capacità e competenze uniche nel panorama europeo e sono in grado di affrontare il mercato con flessibilità e rapidità”.